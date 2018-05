Sem oferta chinesa, EDP Brasil cai 10,9%

15/05/2018 | 08:20



A EDP Energias do Brasil encerrou o pregão da última segunda-feira, 14, em queda de 10,9%. O desempenho está relacionado ao fato de a proposta da China Three Gorges para a compra da Energias de Portugal (EDP) estar condicionada à não obrigação de a chinesa apresentar uma oferta pública pela unidade da portuguesa no Brasil, segundo comunicado da elétrica ao regulador do mercado português.

Na sexta-feira, 11, o mercado esperava justamente a inclusão do braço nacional no acordo, e o papel da EDP Brasil subiu 15%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.