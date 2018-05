Acionistas da Oi questionam recuperação judicial da operadora na Justiça dos EUA

15/05/2018 | 08:10



A Bratel, braço de investimentos da Pharol (antiga Portugal Telecom), e um grupo de acionistas ligados à Associação dos Acionistas Minoritário (Aidim) iniciaram duas representações contra a companhia na Justiça dos Estados Unidos. A Bratel apresentou uma objeção ao plano de recuperação judicial da operadora, alegando haver pendências que impediriam a homologação perante a justiça americana. Já a Aidim ingressou com uma ação coletiva pedindo a mudança da gestão da companhia.

Os dois acionistas fazem parte do grupo que teve os direitos suspensos pelo juízo da 7.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre a Recuperação Judicial da operadora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.