CBF não pretende divulgar os 12 nomes da lista de suplentes para a Copa do Mundo

15/05/2018 | 08:00



Tite revelou que fechou a lista dos 12 suplentes pouco mais de meia hora antes de fazer o anúncio oficial dos convocados para a Copa do Mundo na Rússia. Mas o martelo sobre a lista dos 23 só foi batido um pouco antes disso. O treinador já tinha a definição desde o dia anterior. Mesmo assim, dentro de seu preceito de ser o mais justo possível e de ouvir a opinião de todos os seus pares, submeteu os nomes a eles na manhã desta segunda-feira.

Tite está convicto de que fez as melhores escolhas. Até mesmo Taison, nome que causou mais estranheza, ele garante ter certeza de que poderá ser muito útil. A CBF não está, a princípio, disposta a revelar a lista dos 12 suplentes. "É para não causar mais burburinho, para não ficarem dizendo que alguém da lista de 12 deveria estar no lugar de um dos 23, por exemplo", disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

Mas dois nomes já são conhecidos: Dedé e Neto. O zagueiro, apesar de jamais ter sido convocado por Tite, por ser um exemplo de superação. "Ele merece, pelo trabalho de superação (de várias contusões) que vem fazendo", revelou Tite. O outro é o goleiro Neto. Esse foi o "jogador das 13h30" a que Tite se referiu na entrevista. O médico Rodrigo Lasmar revelou que ele não jogou pelo Valencia no último final de semana por causa de uma contusão, mas é "algo simples".

A lista com 35 nomes tinha de ser entregue até esta segunda-feira à Fifa. Agora, no dia 4 de junho, a CBF tem de enviar a relação definitiva, com os 23. Depois disso, se algum jogador sofrer lesão grave, poderá ser substituído até por alguém que não esteja na lista suplementar dos 12.

O anúncio dos convocados para a Copa do Mundo foi assistido por vários dirigentes da CBF, entre eles o atual presidente, Antonio Carlos Nunes, e o futuro, Rogério Caboclo, que assume em abril de 2019.

TAISON E FRED - Embora a lista de Tite tenha tido poucas surpresas, dois nomes não eram favoritos: o meia Fred e o atacante Taison, ambos do Shakhtar Donetsk. A convocação fechou uma semana especial para os dois. Em cinco dias, eles venceram o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia. "Foi uma semana abençoada, com dois títulos pelo Shakhtar e agora esse desfecho de ouro", afirmou Fred, de 24 anos.

A convocação foi uma volta por cima para Fred. No ano passado, ele foi suspenso por um ano após ser flagrado pelo uso de hidroclorotiazida, diurético para controlar hipertensão e insuficiência cardíaca, mas que pode mascarar outras substâncias.

Taison valorizou as suas raízes em vídeo gravado e divulgado por ele próprio. "Estou realizando um sonho de criança. Não só meu, mas todos do bairro Navegantes, de Pelotas", vibrou.

O atacante também agradeceu ao time amador que o revelou, antes de ir à base do Internacional. "Queria agradecer ao Progresso Futebol Clube, que foi onde tudo começou. Nós conseguimos chegar à Copa do Mundo", escreveu.