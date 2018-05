Ceará marca no final e empata com América-MG, mas segue sem vencer no Brasileirão

14/05/2018 | 22:08



Com gol de Pio aos 47 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Ceará buscou um empate por 2 a 2 diante do América-MG, em partida realizada nesta segunda-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense saiu perdendo por 2 a 0, mas contou com uma ousadia do técnico Marcelo Chamusca para amenizar a crise.

O Ceará segue sem vencer no Brasileirão e está na 19.ª e penúltima posição com três pontos, a dois do Internacional, primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o América-MG terminou em 10.º lugar, com sete, desperdiçando a oportunidade de terminar dentro do G4. O Grêmio, em quarto, tem oito.

O primeiro tempo foi de vaias e de gritos de "time sem vergonha" por parte dos torcedores do Ceará, que viram o time sair perdendo por 2 a 0. A equipe da casa até que começou bem, mas caiu de produção quando Giovanni abriu o placar logo aos dois minutos. Aylon acionou Luan pelo lado esquerdo de campo. O atacante cruzou na cabeça do lateral-esquerdo, que desviou para o fundo das redes. O jogador estava em noite inspirada e fez o segundo aos 29, após completar o lançamento de Marquinhos com a perna esquerda.

Apesar de tudo jogar contra, o Ceará buscou forças e conseguiu diminuir ainda na etapa inicial. Após cobrança de escanteio de Pio, Élton cabeceou para o gol. O assistente não correu para a linha de fundo, acusando um impedimento de Wescley, que teria participado no lance, mas o lance acabou sendo validado pelo árbitro.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção. O América-MG veio com uma postura mais defensiva, errando passes fáceis e sem ameaçar. O Ceará era quem tinha mais volume de jogo, mas não conseguiu encaixar uma jogada de perigo durante 20 minutos, o que levou Marcelo Chamusca colocar Arthur, artilheiro do time na temporada, em campo.

Com as mudanças de Marcelo Chamusca, o Ceará ficou com quatro atacantes em campo: Arthur, Juninho Piauiense, Eder Luis e Elton. A partir daí foi ataque contra a defesa. Após João Ricardo levar a melhor em cima de Pio em duas oportunidades em chutes de longa distância, o meia deixou tudo igual, aos 47 minutos, em cobrança de pênalti, para deixar tudo igual na Arena Castelão.

Na próxima rodada, a sexta, o Ceará desafia o Vitória neste domingo, às 11 horas, no estádio do Barradão, em Salvador. No mesmo dia, às 16 horas, o América-MG enfrenta o Botafogo no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 x 2 AMÉRICA-MG

CEARÁ - Éverson; Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Richardson, Juninho (Arthur), Wescley (Juninho Piauiense), Ricardinho e Felipe Azevedo (Eder Luís); Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Giovanni; Leandro Donizete, Juninho, Serginho, Luan (Gerson Magrão) e Marquinhos (Renan Oliveira); Aylon (Wesley). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Giovanni, aos 2 e aos 29, e Elton, aos 37 minutos do primeiro tempo; Pio (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aderlan e Luan (América-MG).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 84.285,00.

PÚBLICO - 13.898 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).