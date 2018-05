Thiago Neves deixa treino e deve desfalcar Cruzeiro contra Atlético-PR

14/05/2018 | 21:23



O meia Thiago Neves deve desfalcar o Cruzeiro por mais uma partida. Depois de ficar de fora do duelo contra o Sport, no domingo, o jogador tentou participar do treino desta segunda-feira, mas sentiu dores na panturrilha direita e deixou a atividade.

A tendência é que ele fique de fora do duelo contra o Atlético-PR na quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E, com isso, repita a mesma tentativa da última semana, quando tentou treinar, sentiu dores e foi vetado da vitória por 2 a 0 sobre o time pernambucano pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade desta segunda-feira, os titulares da última partida fizeram apenas um trabalho regenerativo. O meio-campista Lucas Silva, que estava presente no título da Copa do Brasil na última temporada, falou da importância de estrear com vitória.

"O Atlético-PR é um time técnico, parecido com o nosso, mas queremos ir lá e buscar um bom resultado. No ano passado construímos belos resultados. Eles estão vindo de derrotas, fica uma certa desconfiança. Mas também pode gerar o fechamento de grupo. Mas vejo o Cruzeiro forte, conquistando bons resultados em casa e também jogando bem fora", disse.