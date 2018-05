PM reage a assalto e mata suspeito de roubo na Avenida do Estado

14/05/2018 | 20:54



Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira, 14, na Avenida do Estado, e matou um dos suspeitos. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, o policial estava de folga e sem a farda quando foi abordado por quatro pessoas que anunciaram o assalto. Dois disparos atingiram um dos suspeitos, e os demais fugiram. O caso foi registrado no 12º Distrito Policial (Pari), que será responsável por investigar o caso.

A morte acontece dois dias depois de uma outra reação de uma policial militar ter repercutido. A cabo da Polícia Militar Kátia Sastre, que, no sábado, 12, estava de folga, reagiu a um assalto na porta da escola infantil onde a filha estuda, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, e matou o ladrão. No domingo de Dia das Mães, ela foi homenageada pelo governador Márcio França.

"Pensei apenas em defender as mães, as crianças e a minha própria vida e da minha filha", disse Kátia, que tem 20 anos de corporação. A PM é mãe de duas meninas e estava na escola, onde estuda uma das filhas, para assistir uma homenagem às mães. Kátia recebeu flores do governador como forma de agradecimento.