Fla apresenta esquema de segurança para duelo com Emelec e faz apelo à torcida

14/05/2018 | 20:40



Depois de dois jogos com os portões fechados graças a uma punição da Conmebol, o Flamengo finalmente voltará a receber sua torcida pela Libertadores nesta quarta-feira, diante do Emelec, no Maracanã. E para evitar uma nova sanção da entidade sul-americana, o clube apresentou nesta segunda um planejamento de segurança especial para o confronto.

Foram várias as medidas anunciadas, tudo para evitar que se repita o tumulto da decisão da Copa Sul-Americana do ano passado, contra o Independiente, motivo da punição aplicada pela Conmebol. Mas para garantir uma partida tranquila, o Flamengo também fez um apelo à sua torcida.

"Quanto antes a torcida puder retirar os ingressos, é melhor para o clube. Contamos com a nação rubro-negra, que tem dado um show no estádio e tenho certeza que dará novamente. Pedimos que ninguém cause transtornos no dia da partida. Um novo problema causado pelo Flamengo ou seus torcedores poderá levar a punições muito graves pela Conmebol", declarou o CEO do clube, Fred Luz.

Estiveram presentes no clube nesta segunda, além de Fred, Bruno Spindel, diretor de marketing do Flamengo, Severiano Braga, representante da parte operacional do clube, Joaquim Dinis, da CET/DOP, Silvio Luiz, tenente-coronel da PM, Carlos Cristo, da Guarda Municipal, Marcos Kac, representando o Ministério Público Estadual, e Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Foram anunciadas novidades no bloqueio das ruas próximas ao estádio e no trânsito das redondezas. O Flamengo também aumentou o número de pontos de troca de ingressos e pediu que o procedimento seja realizado o mais rápido possível. A Guarda Municipal ainda informou que dobrará o efetivo para a partida.