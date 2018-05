Anos depois, Backstreet Boys anunciam lançamento de nova música

14/05/2018 | 20:09



O grupo Backstreet Boys, que fez sucesso durante a década de 1990, anunciou que lançará um novo single na próxima quinta-feira, dia 17 de maio.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da banda, e a música se chamará Don't Go Breaking My Heart.

O último lançamento do grupo ocorreu em 2013, com o álbum In A World Like This.