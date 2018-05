Melania Trump passa por procedimento para tratar doença renal

14/05/2018 | 19:36



A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, passou por um procedimento "de sucesso" nesta segunda-feira para tratar uma doença renal benigna e deve permanecer hospitalizada pelo resto da semana. O presidente americano, Donald Trump, foi de helicóptero ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para visitar Melania e tuitou que sua esposa estava "de bom humor".

Melania, de 48 anos, fez o procedimento de embolização na manhã desta segunda-feira. O presidente conversou com ela antes do procedimento e depois com o médico, disse o gabinete da primeira-dama. O presidente tuitou pouco antes de chegar a Walter Reed dizendo que se trataria de um "procedimento de sucesso", descrevendo Melania como "de bom humor" e oferecendo agradecimentos a todos os que desejaram o bem da primeira-dama.

A Casa Branca não forneceu detalhes adicionais sobre a condição de saúde de Melania. No discurso de abertura da sessão do Senado, o líder democrata, Chuck Schumer (Nova York), enviou votos de "rápida recuperação para a primeira-dama". Ela foi vista em público pela última vez na quarta-feira, em um evento da Casa Branca, onde se juntou a Trump para homenagear as mães e cônjuges de militares pelo Dia das Mães. Fonte: Associated Press.