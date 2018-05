São Paulo começa semana livre com treino sem Rodrigo Caio e Militão

14/05/2018 | 18:55



O técnico Diego Aguirre comandou nesta segunda-feira o treino de reapresentação do elenco do São Paulo após o empate por 2 a 2 com o Bahia, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Treinaram com bola apenas os reservas e jogadores que não atuaram durante todo o jogo.

Fora desde o empate por 0 a 0 com o Ceará, o zagueiro Rodrigo Caio não foi a campo, e fez fortalecimento muscular na academia do Reffis. A comissão técnica espera poder contar com o zagueiro para o clássico do próximo domingo com o Santos. Na terça, o elenco tem folga.

Militão, substituído com dores na coxa esquerda durante o duelo contra o baianos, também não treinou. Passou por exames fora do CT e segue como dúvida para o clássico com o Santos, domingo, no Morumbi. Ele também vinha de dores e havia desfalcado o São Paulo em dois jogos.

Também tratando problemas musculares, Diego Souza e Anderson Martins trabalharam com os titulares no Reffis. O clube tem expectativa de contar com o atacante, artilheiro do time na temporada com cinco gols, para o jogo contra o Santos.