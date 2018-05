Arthur e Everton têm lesões confirmadas e desfalcam Grêmio por até três semana

14/05/2018 | 18:40



Em meio à comemoração do elenco pela convocação do zagueiro Pedro Geromel para a Copa, o departamento médico do Grêmio deu nesta segunda-feira uma notícia ruim para o técnico Renato Gaúcho. O volante Arthur e o atacante Everton tiveram confirmadas lesão muscular e devem desfalcar a equipe por três semanas.

Arthur sofreu lesão no reto-femural da coxa direita, enquanto que Everton teve diagnosticado problema no músculo adutor da coxa esquerda. Os dois se machucaram durante o empate sem gols contra o Internacional no sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta do problema, os dois não viajaram com o elenco para a Venezuela e realizaram os exames nesta segunda-feira. O elenco treinou em Maturín, na Venezuela. Madson, Kanemann e Cortez treinaram separadamente. O restante dos jogadores disputarão o tradicional rachão.

Renato Gaúcho não confirmou a escalação da equipe para o duelo válido pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. Mas a tendência é que o Grêmio entre em campo com Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Jailson, Ramiro, Cícero e Alisson; Thonny Anderson.