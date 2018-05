Jovem morre após levar cotovelada do namorado em Mogi das Cruzes

14/05/2018 | 17:58



Uma jovem morreu após ter sido agredida com uma cotovelada pelo namorado no meio de uma rua em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na madrugada de sexta-feira, 11. Segundo familiares e vizinhos da vítima, o homem deu o golpe em Jaqueline Aparecida Lopes Moraes, de 19 anos, durante uma discussão. Ela caiu no chão, bateu a cabeça e foi socorrida. Ele fugiu de carro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o caso aconteceu por volta da 0h15. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou à Avenida Peru, no bairro de Jundiapeba, Jaqueline já havia sido levada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região. A vítima teve traumatismo craniano, não resistiu à gravidade da lesão e morreu.

Até o fim da tarde desta segunda-feira, 14, o suspeito continuava foragido. Em um áudio atribuído a ele que circula nas redes sociais, o agressor admitiu que deu um "pancadão" na vítima e afirmou não rezar "para nada".

"Você viu como é que eu estava, alteradão, acabei fazendo besteira, entendeu? Dei logo um ''''pancadão'''' na Jaque. Ela caiu desmaiada lá, deixei ela lá no meio da rua e vim embora", disse. Não adiante ser conivente. Você sabe que eu sou louco, não rezo para nada."

O caso foi registrado como homicídio simples no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes (Brás Cubas).