Lugares mal-assombrados do Reino Unido são tema de exposição em SP

14/05/2018 | 17:45



Quantos mistérios assustadores o Reino Unido possui em suas cidades e territórios? De 26 de maio a 17 de junho, esses segredos estarão todos reunidos no Centro Cultural São Paulo para a exposição Great British Mysteries - Não dá para explicar. Tem que sentir.

A exposição contará, por meio de ambientes interativos, enigmas e hologramas, a história de alguns dos locais do Reino Unido que possuem fama de mal-assombrados.

Entre os destaques estão a Mansão Woodchester, lar de muitos fantasmas, e a Torre de Londres, na qual a rainha Ana Bolena foi decapitada, em 1536, acusada de traição.

Além disso, a escritora Mary Shelley será homenageada com um espaço do evento dedicado a Frankenstein, monstro do romance de mesmo nome que foi publicado há 200 anos.

"Quem passar pelo CCSP vai conhecer um lado muito curioso da Grã-Bretanha, levar alguns sustos e sair intrigado com esses grandes mistérios", disse Marcel Nadale, curador da exposição, à Cultura Inglesa.

Great British Mysteries - Não dá para explicar. Tem que sentir fará parte do 22ª Cultura Inglesa Festival e terá entrada gratuita. O horário de visitação será de terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 18h.