Fagner agradece Tite por convocação: 'Orgulho em representar o País na Copa'

14/05/2018 | 16:56



Embora esteja se recuperando de lesão na coxa direita, o lateral-direito Fagner foi convocado pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo, após passar por exames médicos e contar com a aprovação do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O jogador comemorou o voto de confiança dos médicos e da comissão técnica.

"Dia de agradecer a todos que fizeram parte para que este sonho se tornasse realidade. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, a todos do Corinthians e a comissão técnica da seleção brasileira pela confiança. Orgulho em vestir essa camisa e representar o nosso país na Copa do Mundo", disse o lateral, através de postagem em suas redes sociais.

O nome de Fagner foi um dos mais esperados dentre os 23 jogadores escolhidos por Tite para representar o Brasil no Mundial. Com a lesão de Daniel Alves, surgiu uma lacuna na posição e Fagner disputava com Danilo e Rafinha a preferência do treinador.

Fagner foi convocado oito vezes para a seleção brasileira sob o comando de Tite. Ele fez quatro jogos, sendo três amistosos e um da Eliminatória. Em três deles foi titular e em um saiu do banco de reservas.

Atualmente, o lateral se recupera de uma lesão na coxa direita e tem feito trabalho intensivo para se recuperar. No domingo, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, foi até o CT Joaquim Grava para conversar com os médicos do Corinthians para saber a situação do jogador e, após terem a confirmação de que ele estará apto para jogar no Mundial, passou a informação para Tite e o nome do jogador foi confirmado entre os 23.