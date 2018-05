Tribunal nega apelação e Munir é proibido de defender Marrocos na Copa do Mundo

14/05/2018 | 16:38



A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) negou nesta segunda-feira a apelação feita pela Federação Marroquina de Futebol contra a Fifa. A seleção africana tentava a autorização do Tribunal para que o atacante espanhol Munir El Haddadi pudesse defender o país.

A Fifa já havia negado o pedido e a ação tentava anular a decisão da entidade máxima do futebol. No entanto, a CAS fez seguir a lei de que um jogador é proibido de mudar de nacionalidade depois de atuar por outra seleção.

Munir tem os direitos vinculados ao Barcelona e disputou a última temporada emprestado ao Alavés. O atacante atuou pela Espanha em uma partida das eliminatórias da Eurocopa de 2016. Ele começou na reserva e entrou aos 32 minutos do segundo tempo na goleada por 5 a 1 sobre a Macedônia.

Curiosamente, Marrocos e Espanha estão no Grupo B da Copa do Mundo. As seleções se enfrentarão em 25 de junho, na cidade de Kaliningrado, pela terceira rodada. A seleção marroquina estreia no Mundial no dia 15 contra o Irã e depois jogará contra Portugal no dia 20.