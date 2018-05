Covas se encontra com investidores em NY para vender programa de privatizações

14/05/2018 | 16:31



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), vai se encontrar nesta terça-feira, 15, com 80 executivos e investidores para vender o programa de privatização da Prefeitura da capital paulista.

Covas viajou com o secretário de Privatização e Parcerias, Wilson Poit, e o presidente da São Paulo Negócios, Juan Quirós, e participa do lançamento do guia "Doing Business in São Paulo City", editado pela Amcham Brasil. Este é o segundo ano do guia, que teve sua primeira edição lançada com a participação do então prefeito João Doria (PSDB).

Em entrevista mais cedo, Covas disse que uma das prioridades da sua gestão em São Paulo é dar continuidade ao programa de privatização de bens públicos da cidade, que tem 55 ativos e serviços municipais listados para venda ou concessão. A previsão de arrecadação chega a US$ 1,5 bilhão. "O Anhembi é um dos projetos de privatização. Queremos também vender imóveis da Prefeitura que não são utilizados", disse Covas, notando que esses recursos irão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social.

Na cidade, Covas também participa, amanhã, do jantar de premiação da personalidade do ano da Amcham, que vai premiar o juiz Sergio Moro e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Doria, que é pré-candidato ao governo do Estado e ganhou o prêmio no ano passado, também participa do evento.