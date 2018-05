Do Diário OnLine



14/05/2018 | 16:37





Policiais prenderam na manhã de ontem, um homem por roubo de carro, em São Bernardo. A ação aconteceu quando os agentes faziam patrulhamento pela Avenida Senador Vergueiro e avistaram um veículo Astra, produto de roubo na manhã do mesmo dia, na Rua Kara, na cidade.

Antes da voz de prisão, o suspeito tentou fugir para a Avenida Kennedy, no contrafluxo, mas foi surpreendido pelos políciais, que o alcançaram na Avenida Senador Vergueiro, no canteiro central.

O indivíduo estava em induto do Dia das Mães e possuia várias passagens criminais. No 2º DP (Delegacia de Polícia) a vítima o reconheceu, inclusive, não só pelo roubo do carro, mas também de um aparelho celular.