Adversária do Brasil na 1ª fase, Costa Rica convoca 23 nomes para a Copa

14/05/2018 | 16:11



Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Costa Rica anunciou nesta segunda-feira a convocação para o torneio. Ao contrário de boa parte das seleções, a equipe centro-americana divulgou os 23 nomes que defenderão suas cores na Rússia, e não uma pré-lista com mais atletas.

Os costa-riquenhos tem no goleiro seu principal nome para o Mundial. Keylor Navas, de 31 anos, defende o Real Madrid e é o jogador mais conhecido do futebol nacional. Mas a esperança do país ainda passa por atletas como o meia Bryan Ruiz, de 32 anos, que atua no Sporting, e o atacante Joel Campbell, de 25 anos, do Bétis.

Estes três nomes foram, os maiores destaques da Costa Rica na surpreendente campanha da Copa de 2014, no Brasil, quando a seleção chegou até as quartas de final. Na ocasião, surpreendeu em um grupo que contava ainda com Itália, Inglaterra e Uruguai, passou pela Grécia nas oitavas e só parou na Holanda, nos pênaltis.

A grande baixa para este Mundial é o zagueiro José Salvatierra. O jogador de 28 anos sofreu lesões no ligamento cruzado e no menisco e, por isso, foi vetado pela comissão técnica. Para seu lugar, o técnico Óscar Ramírez chamou o jovem Ian Smith, de 20 anos, que tem apenas 15 minutos com a camisa da Costa Rica na carreira. Ex-jogador do Sport Recife, o meia Rodney Wallace também está na lista.

Antes da viagem para a Copa, a Costa Rica se despedirá da torcida da casa em um amistoso diante da Irlanda do Norte, dia 3 de junho, em San José. Já na Europa, a seleção encerra sua preparação em amistosos contra a Inglaterra, dia 7, em Leeds, e a Bélgica, quatro dias mais tarde, em Bruxelas.

A Costa Rica será o segundo adversário do Brasil na Copa, no dia 22 de junho, às 9 horas, em São Petersburgo. Além dos dois países, estão no Grupo E a Sérvia e a Suíça, adversária costa-riquenha na estreia, dia 17 de junho, em Samara.

Confira a convocação da Costa Rica para a Copa do Mundo:

Goleiros: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Alajuelense-CRC), Leonel Moreira (Herediano-CRC).

Defensores: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norköpping), Giancarlo González (Bologna), Bryan Oviedo (Sunderland), Ronald Matarrita (New York City), Óscar Duarte (Espanyol), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Rionegro Águilas-COL).

Meio-campistas: David Guzmán (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport-SUI), Celso Borges (Deportivo La Coruña), Randall Azofeifa (Herediano-CRC), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting), Daniel Colindres (Saprissa-CRC), Christian Bolaños (Saprissa-CRC).

Atacantes: Johan Venegas (Saprissa-CRC), Joel Campbell (Betis), Marco Ureña (Los Angeles FC).