Pai de Meghan Markle sofre ataque cardíaco

14/05/2018 | 16:11



Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, sofreu um ataque cardíaco na última terça-feira, dia 8. Segundo informações do site TMZ, Thomas foi levado ao hospital e deixou o local contra a vontade dos médicos para ir ao casamento da filha, que acontecerá no próximo sábado, dia 19. Entretanto, ele decidiu comparecer porque não quer envergonhar a Família Real ou a própria Meghan. Mas sua saúde não é o único motivo pelo qual ele não levará a futura Duquesa de Sussex ao altar.

Thomas contou que, no último ano, vem sendo abordado por diversos paparazzi que tiraram fotos suas nas circunstâncias mais desfavoráveis: comprando cerveja, com uma postura reclusa e intimidadora. Ele afirma que os fotógrafos o fizeram parecer arrogante. Thomas também disse que nem bebe cerveja, mas estava comprando as bebidas para os seguranças do lugar onde vive.

Ele ainda revelou que, desde que Meghan começou a namorar o Príncipe Harry, recebeu propostas de até 360 milhões de reais para fazer entrevistas - as quais ele alega ter recusado. Thomas, então, optou por aceitar a proposta de uma agência fotográfica para melhorar a sua imagem. Ele admite que as fotos parecem estúpidas e forjadas e que se arrepende de ter dito sim à oferta.

Que confusão, não é mesmo?