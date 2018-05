Will Smith confessa que só fez Um Maluco no Pedaço para pagar dívidas

14/05/2018 | 16:11



- Antes de começar a ter problema com o Tio Phill, eu tive problemas com outro cara.

Foi assim que um vídeo de Will Smith para falar de Um Maluco no Pedaço começou! O ator contou para o público o motivo pelo qual decidiu fazer o seu seriado de mais sucesso, em que interpretava o próprio Will ao lado de James Avery, que deu vida ao Tio Phil, de quem o ator começou falando logo do inicio da história.

Will relatou que ganhou muito dinheiro na década de 1980 criando rap e que, ao mesmo tempo, gastou tudo com muita rapidez comprando roupas caras, carros e dando grandes festas. No entanto, tudo foi por água abaixo quando ele lançou seu segundo álbum musical, porque foi uma tragédia, até por ter esquecido de pagar seus impostos na época.

O pai de Jaden e Willow Smith também entregou que estar falido e ser famoso é uma combinação ruim:

- Ser famoso e estar falido é uma combinação muito ruim. Porque você não tem dinheiro algum, mas você ainda é famoso e as pessoas te reconhecem. Elas te reconhecem num ônibus e é onde pedem por um autógrafo. Num ônibus!

A salvação do ator foi sua namorada na época, já que ela disse para Will fazer algo, e, então, ele acabou conhecendo Quincy Jones, com quem fez uma audição improvisada. Dessa forma, começou sua jornada para ser o ator principal de Um Maluco No Pedaço, que ficou no ar desde 1990 até 1996.

Ao final do vídeo, Smith conclui sua ideia:

- Acho que a moral da história é: sempre diga sim! E, eu acho, que também devo dizer para você escutar sua namorada.