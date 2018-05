Suposta volta entre Jennifer Aniston e Brad Pitt, que teria tido George Clooney como cupido, volta a ser assunto na internet

14/05/2018 | 15:11



Em março de 2018, a revista Star lançou uma capa com um suposto beijo entre Brad Pitt e Jennifer Aniston. A situação dos dois, na época, era um tanto coincidente, afinal, o ator e a atriz estariam solteiros, já que Brad se separou de Angelina Jolie em 2016 e Aniston terminou com Justin Theroux no começo deste semestre.

A foto - e as informações da matéria - voltaram a bombar na web na segunda-feira, dia 14. Os fãs foram à loucura também em março, e outros boatos também tinham rolado como, por exemplo, o fato de que Jennifer teria até conhecido os filhos de Brad.

O retorno do antigo casal de Hollywood teria sido proporcionado por outro galã, George Clooney, segundo a revista Star. No entanto, para a infelicidade dos fãs, o clique não passava de uma montagem, conforme foi revelado pelo Gossip Cop.

O ator, inclusive, estaria com uma nova namorada, uma professora, Neri Oxmand, com quem supostamente tem passado muito tempo, apesar de morarem longe um do outro. Inclusive, Brad até teria dito que ela é a mulher mais sexy que ele já conheceu!