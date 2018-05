Grazi Massafera posa com Patrick Bulus e internautas o comparam ao marido de Anitta!

14/05/2018 | 15:11



Os internautas ficaram confusos no domingo, dia 13, com um clique postado por Grazi Massafera. A atriz posou ao lado do namorado, o advogado Patrick Bulus, herdeiro de uma companhia de seguros, e os seguidores logo o compararam a Thiago Magalhães, marido da cantora Anitta! E, é claro, eles não deixaram de comentar:

Parece com o marido da Anitta kkk

Pensei que era o marido da Anitta! Ficou muito parecido nessa foto, mas eu não quero nem saber, aonde tem outro assim parecidíssimo ou igual?

Só eu que achei ele parecido com o marido da Anitta?

E aí, o que você achou?