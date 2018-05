Interpretando Rosanah, Tiago Abravanel é comparado a 'Elvira, Rainha das Trevas'

14/05/2018 | 13:58



Tiago Abravanel homenageou a cantora Rosanah no "Show dos Famosos" deste domingo, 13, mas a caracterização do artista durante o "Domingão do Faustão", da TV Globo, fez com que os internautas o comparassem com outras pessoas - como a personagem de "Elvira, Rainha das Trevas".

Vestido todo de preto e com os cabelos volumosos no topo da cabeça, Abravanel cantou no programa da TV Globo "O Amor e o Poder". No Twitter, os internautas compararam a interpretação dele com a personagem do filme de 1988, que foi interpretada pela atriz Cassandra Peterson. "Gostei da apresentação do Tiago Abravanel imitando a Rosana, mas se inspirando na Elvira", disse uma usuária da rede social.