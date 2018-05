Itaú Unibanco reduz taxa média do cheque especial para 11,90% ao mês

14/05/2018 | 13:44



O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 14, a redução de 0,97 ponto porcentual ao mês na taxa média de juro do cheque especial. De acordo com a instituição, a decisão "está associada a fatores como a redução da inadimplência e uma agenda consistente e estruturada do Banco Central para redução do spread bancário".

A expectativa é de que a taxa média do cheque especial caia de 12,70% para 11,90% ao mês. O anúncio do Itaú Unibanco se segue às medidas de autorregulação do cheque especial anunciadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no início de abril. As novas regras, que aperfeiçoam o uso do cheque especial e permitem que o cliente tenha acesso a linhas mais vantajosas e com custo mais baixo, entrarão em vigor em 1º de julho.

"Nossa expectativa é de que as medidas de autorregulação reduzam a inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros. Nos antecipamos a esse movimento por entender que o cenário econômico melhorou, o que já se reflete em índices de inadimplência menores", explicou, em nota, Flavio Iglesias, diretor do Itaú Unibanco.

Nos últimos meses, o Itaú Unibanco informou ter repassado os cortes da taxa básica Selic para diversas linhas de financiamento. No cheque especial, por exemplo, o banco disse que a taxa média caiu 22,05 p.p ao ano, ante 7,75 p.p. da Selic no comparativo entre outubro de 2016 e abril de 2018

"Estamos sensíveis à demanda da sociedade e acreditamos que a queda estrutural do juro básico é positiva para o nosso negócio, permitindo uma atuação cada vez mais forte nas concessões de crédito. Já reduzimos nossas taxas e temos o compromisso de continuar a fazê-lo, de forma responsável, e de acordo com as condições do País", afirmou Iglesias, em nota.