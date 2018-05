Após título em Madri, Kvitova sobe duas posições e é a 8ª do ranking da WTA

14/05/2018 | 13:34



A WTA divulgou nesta segunda-feira a mais nova atualização de seu ranking. E o grande destaque ficou por conta da checa Petra Kvitova. Campeã no fim de semana no Torneio de Madri, a tenista de 28 anos ganhou duas posições na lista e apareceu na oitava colocação.

Kvitova fechava o Top 10 do ranking, mas chegou a 4.550 pontos, subindo para oitava. Ela se tornou no fim de semana a primeira tricampeã da história em Madri, onde também venceu em 2011 e 2015, e se aproximou da melhor colocação que alcançou em sua vida, a vice-liderança em 2011.

Compatriota de Kvitova, Karolina Pliskova também se beneficiou de sua campanha em Madri para subir no ranking. Ela saltou da sexta para a quinta posição, com 5.425 pontos, ultrapassando a letã Jelena Ostapenko, após ir à semifinal na capital espanhola, na qual perdeu justamente para a campeã.

Vice-campeã em Madri, Kiki Bertens também ascendeu na lista. Antes 20.ª colocada, a holandesa agora é a 15.ª, com 2.570, se estabelecendo no Top 20. Pior para a norte-americana Coco Vandeweghe e a letã Anastasija Sevastova, que caíram três posições e aparecem em 16.º e 20.º, respectivamente.

Entre as brasileiras, Bia Haddad sofreu uma dura queda e quase deixou o Top 100. Ela caiu 21 posições e aparece agora em 90.º, com 734 pontos, ainda como número 1 do País. Afinal, a compatriota mais próxima dela na lista é Nathaly Kurata, 464.ª, com apenas 74 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 7.270 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.845

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.175

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.505

5.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.425

6.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.282

7.º - Caroline García (FRA), 5.080

8.º - Petra Kvitova (RCH), 4.550

9.º - Venus Williams (EUA), 4.286

10.º - Sloane Stephens (EUA), 4.059

11.º - Julia Görges (ALE), 3.090

12.º - Angelique Kerber (ALE), 2.905

13.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.775

14.º - Madison Keys (EUA), 2.722

15.º - Kiki Bertens (HOL), 2.570

16.º - Coco Vandeweghe (EUA), 2.533

17.º - Elise Mertens (BEL), 2.525

18.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.328

19.º - Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.225

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.180

90.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 734