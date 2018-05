Após se afastar da família, Khloé Kardashian diz se sentir amada

14/05/2018 | 13:11



Dias após a imprensa norte-americana noticiar que a relação de Khloé Kardashian com as irmãs e a mãe não vai nada bem, a socialite mostrou que está feliz da vida. No Instagram, no último domingo, dia 13, a beldade publicou uma série de vídeos exibindo a decoração de sua casa em comemoração ao Dia das Mães e escreveu em uma das legendas: Me sentindo muito amada, indicando que apesar do período turbulento, tudo já está bem em sua vida.

Os rumores de que Khloé teria se fastado da família Kardashian surgiram após ela dar à luz, True, sua primeira filha com Tristan Thompson. O clã Kardashian não estaria contente por Khloé continuar mantendo relacionamento com o jogador de basquete, mesmo após o suposto escândalo de traição, em que ele apareceu flagrado na companhia de outras mulheres. Khloé continua morando em Cleveland, na companhia de Tristan, indicando que tudo está em paz entre os dois.

As irmãs Kardashians e a matriarca da família, Kris Jenner, não esconderam a insatisfação com Tristan, estremecendo a relação com Khloé. Apesar disso, a nova mamãe do pedaço também compartilhou em seu Instagram uma homenagem à mãe. Ao publicar uma foto da empresária, escreveu na legenda:

Feliz Dia das Mães para a melhor mãe que eu poderia pedir. Sempre lembre mamãe, você está sendo incrível, está mesmo. Nós não poderíamos imaginar a vida sem você. Você é a razão de tudo. Obrigada por nos mostrar amor e lealdade incondicionais.

Enquanto isso, a ex-companheira de Tristan, Jordan Craig celebrou o Dia das Mães publicando a primeira foto de seu filho com o jogador nas redes sociais. Prince, meio-irmão de True, não havia aparecido publicamente desde seu nascimento. De acordo com a Life Style & Mag, Tristan começou a namorar Khloé quando Jordan ainda estava grávida de cinco meses. Após o nascimento da criança, a modelo preferiu se manter reservada e não publicar detalhes sobre a chegada do bebê até então. O momento coincide com o fato de Khloé ter publicado a primeira foto de True há cerca de dois dias. Fãs de Khloé apontaram que a foto possar ser uma suposta provocação de Jordan à Khloé.