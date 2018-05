Fátima Bernardes agradece companheirismo e Túlio Gadêlha a compara com Meryl Streep

14/05/2018 | 12:11



Fátima Bernardes foi aos Estados Unidos para receber um prêmio em homenagem a sua carreira! Acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha, a apresentadora curtiu um pouco a cidade de Miami, na Flórida, e compareceu à premiação no sábado, dia 12. E para não deixar passar em branco, a jornalista postou uma selfie ao lado do amado e agradeceu o companheirismo:

Mais um momento compartilhado com amor, alegria, respeito, parceria. A vida é feita dessas coisas, né, @tulio.gadelha?, escreveu no Instagram, junto com a hashtag Eu e ele.

O advogado também quis homenagear a namorada e postou um divertido texto, em que a compara com Meryl Streep:

Que ela é incrível a gente já sabe. Mas ontem ela recebeu um prêmio arretado, o Lifetime Achievement Awards. Explicando: é quando a pessoa começa com um trabalho bem pixototinho, mas faz o serviço tão bem feito que a carreira dá uma espichada, inspirando outras pessoas e melhorando a imagem do Brasil lá fora. Minha namorada tá virada no mói de coentro, ganhando prêmio que nem a Meryl Streep. O programa e a equipe dela estão de parabéns!

Fofos, né?

Fátima ainda fez outra postagem para agradecer o recebimento do prêmio:

Tenho muito que agradecer a todas as pessoas que ajudaram na minha construção. Mas pela permanência no ar, por tanto tempo, o meu agradecimento vai para o público. Uma pessoa tocada por esse trabalho, já vale a pena. Quando são milhões, só mesmo muita gratidão.