Cauã Reymond é parado em blitz e se recusa a fazer teste do bafômetro

14/05/2018 | 12:11



O ator Cauã Reymond foi pego de surpresa pelos agentes da Lei Seca no fim de semana. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ator foi parado na madrugada de sábado, dia 12, para domingo, dia 13, na Av. Lúcio Costa, na Barra da Tijuca.

Ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e acabou sendo autuado pelos agentes. Cauã só foi liberado após apresentar um condutor habilitado para levar o carro.

Recentemente, Fábio Assunção também teria se recusado a fazer o teste de bafômetro após se envolver em um acidente de trânsito. O ator acabou sendo detido após colidir com dois carros em São Paulo e só foi liberado após pagar fiança de 47 mil reais. Ele responde em liberdade a processo na justiça.