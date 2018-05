Do Diário do Grande ABC



É comum o discurso de autoridades policiais de que é preciso recorrer a trabalho de inteligência no combate à criminalidade, tanto para elucidar um assassinato quanto para desarticular quadrilhas ligadas ao tráfico, ao roubo e furto de veículos ou de cargas, entre outros tantos nichos onde atua a bandidagem. Não parece que o discurso tem surtido efeito na prática, caso se leve em conta os índices divulgados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, nos quais se incluem os dados do Grande ABC.

A gangorra do sobe e desce dos números mostra o quão é difícil acompanhar os passos dos criminosos, que a cada dia estão mais aparelhados em termos de armamento e de modernos sistemas de tecnologia da informação, sobretudo porque o dinheiro oriundo de suas ações lhes dá vantagem no momento de ‘investir’ em modernização. Basta precisar que o recurso está ali, à mão. Bem ao contrário do que ocorre com a polícia, que fica à mercê de um sem-número de processos burocráticos para ter aprovada a compra do que quer que seja. Quando não, da vontade do político que tem a chave do cofre.

Portanto, inteligência também é encontrar caminhos alternativos para aumentar a capacidade de atuação e colocar a polícia, no mínimo, em pé de igualdade com os criminosos no que tange à utilização de ferramentas desses tempos modernos. A Delegacia Seccional de Santo André, que também tem sob sua jurisdição Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, deu importante passo nesse sentido ao incorporar ao seu dia a dia os drones, veículos aéreos não tripulados que podem ser usados nas mais variadas ações de investigação sem que se coloque vidas em risco.

Que as demais sigam o exemplo. Obviamente o drone não será o salvador da pátria na, até aqui, labuta de enxugar o gelo no combate à criminalidade. Há quem torça o nariz para o uso de tal recurso, mas nunca é demais lembrar que os tempos são outros, e que modernizar é preciso.