Mercado fica de olho em estreantes

14/05/2018 | 11:24



Analistas acompanham o impacto da alta do dólar sobre o caixa das empresas. O quadro parece chamar ainda mais atenção após a estreia de diversas companhias no mercado de crédito externo. O grupo de empresas com dívida em dólares, euros e outras moedas é variado. Tradicionais companhias nacionais, grandes exportadoras e importadoras historicamente têm compromissos financeiros no exterior e a maioria está bastante habituada com a imprevisibilidade das cotações do dólar.

Há, porém, um grupo novo: o das companhias estreantes que aproveitaram o juro historicamente baixo e a liquidez recorde para obter crédito barato no exterior nos últimos dois anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.