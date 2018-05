Na Espanha, Assembleia da Catalunha elege novo líder separatista

14/05/2018 | 11:12



A Assembleia Regional da Catalunha elegeu um novo líder nesta segunda-feira, abrindo caminho para que o governo do premiê da Espanha, Mariano Rajoy, acabe com a intervenção direta na rica região. Os deputados catalães escolheram Quim Torra, um separatista linha-dura, para liderar a administração regional em Barcelona, com 66 votos a favor, 65 contrários e quatro abstenções.

Embora os separatistas tenham retomado o controle da Assembleia, uma Catalunha independente é uma perspectiva mais distante, após autoridades espanholas realizarem uma intervenção para conter o movimento separatista.

Promotores e juízes espanhóis têm com sucesso impedido a separação na esfera jurídica, enquanto a volta do domínio direto de Madri deixou muitos separatistas temerosos de entrar em confronto com o governo central.

Os separatistas levaram cinco meses para escolher Torra, o que reflete as fortes divisões desse movimento desde que eles chegaram a declarar uma independência unilateral da Espanha. Fonte: Dow Jones Newswires.