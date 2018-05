Sérgio Guizé e Bianca Bin passam férias em sítio que ator comprou com ajuda de Lima Duarte

14/05/2018 | 11:11



Bianca Bin e Sérgio Guizé podem não assumir que estão juntos, no entanto, as suspeitas de que a relação está cada vez mais séria são grandes. Isso porque, após meses de rumores que estariam namorando, os dois publicaram cliques bastante parecidos nas redes sociais em comemoração ao fim de O Outro Lado do Paraíso.

No fim de semana, tanto Bianca como Guizé postaram fotos em que aparecem se banhando em uma cachoeira. A atriz celebrou o final da trama e escreveu na legenda da foto: Viva! Final de mais uma linda e intensa jornada. Muito feliz e agradecida por todo o carinho e torcida! Parabéns para todos q participaram. Guizé seguiu os mesmos passos de Bianca e também publicou um clique em que aparece de braços abertos enquanto toma um banho de cachoeira.

Apesar de não revelarem o local onde estavam, o jornal Extra publicou que os dois estão tirando férias juntinhos em um sítio que Guizé comprou com a ajuda de Lima Duarte, com quem contracenou na novela das nove. A propriedade estaria localizada em Angatuba, no interior de São Paulo, onde Duarte mora atualmente.

O ator veterano ajudou Guizé a encontrar o sítio que ele tanto desejava. O local é isolado e bem longe do assédio dos paparazzi, sendo perfeito para ele e Bianca Bin passarem alguns dias juntos após o fim da trama.