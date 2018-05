EUA estão comprometidos a facilitar paz entre Israel e palestinos, diz Trump

14/05/2018 | 11:04



O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu país está "totalmente comprometido" em facilitar um "acordo de paz duradouro" no Oriente Médio. O comentário foi feito em vídeo pré-gravado exibido durante cerimônia de abertura da nova embaixada americana hoje em Israel. No fim do ano passado, numa decisão que gerou revolta nos territórios palestinos e a indignação de vários líderes mundiais, Trump decidiu transferir a representação diplomática dos EUA de Tel-Aviv para Jerusalém.

Ainda na gravação, Trump disse que os EUA estendem uma "mão de amizade" a Israel e palestinos e respeitam o status quo de locais religiosos em Jerusalém.

A placa da nova embaixada dos EUA em Jerusalém foi revelada pelo Secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e por Ivanka Trump, filha do presidente americano.

Em discurso na cerimônia, Jared Kushner, marido de Ivanka e conselheiro de Trump, disse que a inauguração da embaixada mostra que os EUA "farão o que é certo" e fortalece os laços entre Washington e Israel.

Mais cedo, ao menos 37 manifestantes palestinos morreram em confrontos com militares israelenses na cerca que divide a faixa de Gaza e Israel, no dia mais letal na região desde a guerra de 2014.