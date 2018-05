Discutimos com Argentina um programa de apoio ao país, diz FMI

14/05/2018 | 10:44



O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta segunda-feira breve nota, na qual confirma que tem negociado com autoridades da Argentina um pacote de ajuda ao país. A entidade ainda informa que haverá uma reunião nesta semana sobre o tema.

"A equipe do FMI têm mantido discussões com autoridades da Argentina sobre um programa apoiado pelo Fundo. Nosso objetivo comum é chegar a uma rápida conclusão dessas discussões", afirma o comunicado, assinado pelo porta-voz Gerry Rice. "Uma reunião do conselho do FMI sobre a Argentina está marcada para sexta-feira, 18 de maio. Será uma reunião informal, como parte de nosso processo usual de informar o conselho sobre negociações para acesso aos programas do FMI", complementa o texto.