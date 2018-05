Obituário - 14 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/05/2018 | 10:33



Santo André



Maria Campos da Silva, 91. Natural de Belém (PA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Olga Domingues Dias, 91. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonia de Barros Pinto, 91. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Alice Dino da Costa, 89. Natural de Araripina (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



Gerson Rodrigues Borba, 84. Natural de Borda da Mata (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Crematório Jardim da Colina.



Jacira Lheti Perez, 82. Natural de Borborema (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco de Andrade, 77. Natural de Ituverava (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



Lourival Moura do Prado, 76. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nair Bento Cardoso, 76. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Lourdes Eleutério Salles, 74. Natural de Posse da Ressaca, em Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Suely dos Santos, 73. Natural de Passos (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Gonzaga Barbosa, 72. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12. Crematório de Vila Alpina.



Nelsino Pereira, 71. Natural de Livramento de Nossa Senhora (BA). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



José Carlos da Silva, 71. Natural de Piratininga (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Soely de Andrade Amaral, 63. Natural de Abatiá (PR). Residia no Centro de Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Carlos Marcondes de Godoy, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Mecânico. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Ailton de Abreu, 58. Natural de Araruna (PB). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jailton Dias de Moura, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Contador. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ricardo Bonani, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Izabel Gonçales Martins, 84. Natural de Palestina (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Romildo Versolatto, 80. Natural de São Bernardo. Residia em Santo André. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Oswaldo Fontes de Freitas, 93. Natural de Boracéia (SP). Residia no bairro Olímpico em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Joaquim Rufino Rodrigues, 61. Natural de Cabo Verde (MG). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 11. Crematório Vila Alpina.



Diadema



Ecintilla Pereira Orbite, 83. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Mauá



Heronildes de Andrade Silva, 91. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Moysés Fernandes de Araujo, 88. Natural de Moeda (MG). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



João Ananias Gomes, 86. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Rosa Alonso Iglesias, 85. Natural da Espanha. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Cícero Gonçalves de Freitas, 75. Natural de Pirajuí(SP). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Maria da Conceição Costa dos Santos, 65. Natural de Baixio (CE). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Claudio Aparecido de Figueiredo, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Anhanguera, em Praia Grande (SP). Dia 12, em Mauá. Cemitério São José.



Leonice Franco Soares, 64. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.



Joelma dos Santos do Nascimento, 45. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.