Inflação na Índia atinge em abril maior nível em 3 meses

14/05/2018 | 10:22



A taxa anual de inflação ao consumidor da Índia atingiu em abril o maior nível em três meses, impulsionada por um aumento nos custos de vestuário e de habitação, segundo dados oficiais divulgados hoje.

No mês passado, a inflação indiana ficou em 4,58%, ganhando força em relação à taxa anual de 4,28% observada em março, e ficando acima da meta de 4% do banco central do país - conhecido como RBI - pelo sexto mês consecutivo. Fonte: Dow Jones Newswires.