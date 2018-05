Delegado da Polícia Federal é baleado no Morumbi, na Zona Sul de SP

14/05/2018 | 10:20



Um delegado da Polícia Federal (PF) foi baleado dentro da própria residência no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira, dia 14. Pelo menos dois homens foram detidos. Um deles foi atingido durante a troca de tiros.

De acordo com o tenente da Polícia Militar Matheus de Oliveira, que esteve à frente da ação, a dupla invadiu a casa do delegado para realizar um assalto, mas foi surpreendidos pelo policial, que efetuou os disparos. Os criminosos revidaram e houve troca de tiros no local. Um suspeito e o delegado foram atingidos.

"Um vizinho ouviu os disparos dentro da casa e acionou a polícia. Chegando na residência, encontramos dois suspeitos tentando fugir a pé pela entrada da casa", relata o tenente Oliveira. "Quando eles avistaram as viaturas, foram para os fundos, pulando para outras casas vizinhas".

A PM realizou um cerco na região com o auxílio do helicóptero Águia. Os dois suspeitos foram detidos após não conseguirem pular um dos muros. Com o grupo foram apreendidos um revólver e uma pistola.

De acordo com o tenente Oliveira, a mulher do delegado e uma terceira pessoa estavam na residência durante o tiroteio. O policial foi socorrido para o Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi. O seu estado de saúde, segundo o tenente da PM, é grave.

O suspeito baleado foi encaminhado ao Pronto-Socorro Bandeirantes e, de acordo com informações preliminares, tem estado de saúde estável.

A Polícia Federal informou que está apurando o caso com os militares e diz que não revelará a identidade do delegado ferido.