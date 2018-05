Ataque de outra família de homens-bomba deixa 10 feridos na Indonésia

14/05/2018 | 10:15



A polícia da Indonésia disse que pelo menos quatro policiais e seis civis ficaram feridos em um ataque de homens-bomba no quartel na cidade de Surubaya, na madrugada desta segunda-feira, 14. De acordo com o chefe da polícia nacional, Tito Karnavian, as bombas foram carregadas por membros de uma única família. O atentado chocou a nação, visto que no domingo, 13, uma família também foi responsável por um outro atentado que deixou pelo menos 10 mortos.

Karnavian disse que um dos membros da família do atentado desta segunda - uma menina de aproximadamente oito anos, que estava com dois dos quatro responsáveis pelo crime - foi lançada pela força da explosão e sobreviveu. Duas motocicletas foram usadas na ocasião.

O ataque aconteceu um dia depois de membros de outra família, também carregando bombas, terem atacado três igrejas em Jacarta, deixando pelo menos 10 pessoas mortas. Duas meninas, uma de nove e outra de 12, também foram usadas neste atentado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, emitiu nota condenando o fato. Guterres se disse chocado ao ver que crianças foram usadas nos ataques de domingo. Ele também ofereceu condolências às famílias das vítimas e reforçou que a organização está trabalhando ao lado das autoridades do país no combate ao extremismo. (Com informações da Associated Press)