Apesar de forjar fotos com paparazzi, pai de Meghan Markle irá levá-la ao altar em casamento com príncipe Harry

14/05/2018 | 10:11



As polêmicas da família de Meghan Markle não irão impedir que o pai da atriz, Thomas Markle, suba ao altar com a filha, no sábado, dia 19, quando ela irá se casar com o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II. De acordo com o Daily Mail, o fato de Thomas ter combinado fotos com um paparazzi e forjar um flagra enquanto estava tirando suas medidas tiradas para um terno, não abalou a relação com Meghan Markle e ele continua sendo presença confirmada no casório.

O filho de Thomas afirmou ao veículo que ele pretende pedir desculpas pessoalmente à Meghan Markle e ao príncipe Harry após ter criado uma situação constrangedora para o casal. Ele ainda saiu em defesa de Thomas, afirmando que a família de Meghan Markle está sob intensa pressão desde que o noivado foi revelado.

No fim de semana, algumas fotos de Thomas tirando as medidas para fazer um terno e lendo notícias sobre o casamento real em uma cafeteria foram divulgados por agência de fotos. Os cliques teriam sido vendidas por 135 mil dólares, mais de 500 mil reais, para os mais diversos veículos.