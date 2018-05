Tesouro selecionará gestor de Fundo ID ETF

14/05/2018 | 10:08



O Ministério da Fazenda avisou no Diário Oficial da União (DOU) que abrirá processo para selecionar o gestor do Fundo de Índice de Renda Fixa apoiado pelo emissor, o ID ETF, modalidade de fundo que vem sendo trabalhado pela Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Mundial com o objetivo de "democratizar o acesso a produtos de poupança eficientes e aumentar a competitividade em relação a serviços financeiros".

O edital com as regras da seleção será publicado no site do Tesouro e a iniciativa será comentada no período da manhã desta segunda-feira, 14, pelo subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional, José Franco Medeiros de Morais, e o gerente global de Finanças de Longo Prazo do Banco Mundial, Anderson Caputo Silva, em entrevista coletiva, às 11 horas.

Segundo o Tesouro Nacional, o ID ETF se diferencia dos ETFs tradicionais de renda fixa, pois o órgão emitirá a cesta de títulos que irá compor a carteira dos fundos de índice no momento de sua criação em igual proporção àqueles que integram o índice de referência.

A abertura dos envelopes com as propostas dos candidatos está marcada para dia 6 agosto, às 10h30, em Brasília.