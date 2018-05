Namorada de Alok perde bebê e DJ lamenta nas redes sociais

14/05/2018 | 09:11



A namorada do DJ Alok, Romana Novais perdeu o bebê que estava à espera após algumas semanas de gestação. A notícia foi confirmada pelo artista através do Instagram no último domingo, dia 13.

Essa é a primeira vez que me manifesto em relação a notícia que vazou onde eu e a Romana estaríamos a espera do nosso primeiro bebê.... E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu. Agradeço as inúmeras mensagens de carinho e apoio. E a luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão. O sentimento de pai permanece e meu amor por você aumenta Romana... Feliz dia das mães minha guerreira. Te amo, escreveu na legenda da publicação.

Quando os rumores da gravidez surgiram, Alok e Romana preferiram não se manifestar publicamente sobre o assunto, deixando os fãs intrigado sobre a veracidade da gravidez, embora amigos próximos dos dois tivessem confirmado em alguns jornais sobre a novidade.

Horas antes de falar sobre o assunto nas redes sociais, o DJ havia entrado abalado no programa de Datena, na Band. Durante entrevista, o apresentador comentou sobre o momento difícil que o músico está vivendo.

- Ele veio para cá em um dia difícil, a gente não vai nem comentar isso. Mas ele fez questão de se apresentar profissionalmente. Ele está vivendo um dia não muito legal. O fato de você estar aqui para cumprir um compromisso profissional já nos deixa muito felizes, se você quiser tentar se apresentar eu ficaria muito feliz. Se você não tiver condições, pode parar no meio, fazer o que você quiser, porque eu respeito muito o momento de cada ser humano, disse Datena, enquanto Alok ia às lágrimas após explicar que não saberia se conseguiria se apresentar.

Durante a participação no programa, Alok ainda ficou constrangido após gafe de Datena. Sem saber a origem da música Ocean, o mais recente sucesso do artista, o apresentador mandou um recado para a menina homenageada na canção, que morreu em decorrência de um câncer:

- Ana Paula, um beijo grande não só do Alok, mas de todo o Brasil para você, disse Datena. Em seguida, Alok, sem graça, explicou que Ana já havia morrido e o comunicador tentou consertar seu comentário: - Ah, mas serve mesmo assim, finalizou.