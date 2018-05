PT tenta 'tirar' pré-campanha da prisão

14/05/2018 | 08:10



A direção nacional do PT vai decidir nas próximas semanas sobre a adoção de uma agenda de medidas concretas para manter a pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, afastando assim a discussão sobre um plano "B" para as eleições. Os dirigentes tentam dar ares de normalidade à candidatura do petista, que está preso desde o dia 7 de abril e condenado a 12 anos e 1 mês em regime fechado. Como teve a sentença confirmada pelo Tribunal Regional da 4ª. Região, Lula é considerado inelegível de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

Desde a semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso da defesa de Lula e não pautou as ações que podem revisar a prisão após a segunda instância, "caiu a ficha" do PT sobre o fato de que a estratégia de mobilização popular para pressionar o Judiciário não funcionou - o povo não foi às ruas e Lula deve passar um longo período na cadeia.

Na semana passada, a corrente majoritária do partido Construindo um Novo Brasil (CNB), que preside o PT, decidiu insistir na candidatura de Lula até o fim, mesmo que isso leve o partido ao isolamento na eleição presidencial. O próprio ex-presidente, em carta, deu o recado: "Se aceitar a ideia de não ser candidato, estarei assumindo que cometi um crime". A ideia é transformar a campanha em um palco para a defesa de Lula. "Só estamos pedindo o direito de seguir apoiando nosso candidato", disse na sexta-feira o ex-ministro Gilberto Carvalho.

Lideranças da CNB vão levar para deliberação da executiva nacional propostas para a criação imediata de dois comitês físicos de pré-campanha em São Paulo e Brasília, agilizar o processo de apresentação das diretrizes do programa de governo, intensificar as conversas com o PR sobre a possibilidade de o empresário Josué Gomes da Silva ser o vice de Lula - o que passaria também pelo processo de convencer o filho do ex-vice-presidente José Alencar aceitar ser registrado - e a definição dos nomes autorizados a representar o ex-presidente em debates e entrevistas.

Por enquanto a única pessoa autorizada a falar em nome de Lula é a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT). São cogitados também os nomes do ex-ministro Luiz Dulci; do presidente da Fundação Perseu Abramo, Marcio Pochmann; o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad; e o ex-ministro Jaques Wagner. A lista será submetida à cúpula petista e ao próprio Lula nos próximos dias.

Na próxima reunião a executiva nacional do PT vai definir um calendário de lançamentos regionais da pré-campanha.

Nesta semana, emissários de Lula vão falar com Josué sobre a possibilidade de ele aceitar ser vice de Lula. Ele trocou o MDB pelo PR depois de conversas com Lula e é cortejado por outros pré-candidatos.

Com isso, o PT espera neutralizar também o debate interno sobre a indicação de um vice petista. O partido teme que isso traga de volta as especulações sobre o plano "B". Segundo Carvalho, a carta de Lula à Gleisi na semana passada "enterra os fantasmas de plano B".

O jornal O Estado de S. Paulo entrevistou João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, que falou sobre mobilização contra a prisão do ex-presidente Lula.

Há dificuldades para mobilizar gente contra a prisão de Lula?

Há uma outra forma de fazer manifestação que é mobilizar setores organizados como médicos, juristas, igrejas sem fechar rodovia nem fazer greve. Isso tem sido um sucesso. Pela tradição clássica dos movimentos populares, inclusive o nosso, seria natural que tivessem mais greves e mobilizações de rua. Isso não veio, mas não é de agora.

A estrutura do PT dificulta a inclusão de novos atores?

O PT não se preparou para este momento. Se preparou para fazer disputa eleitoral e nesse campo continua ativo. Por isso fica tudo mais difícil. O PT teria condições de ter sempre em cada município pelo menos um ônibus de gente organizada para levar. Sei que há dificuldades de infraestrutura. Estamos há dois anos fazendo lutas. Na hora em que precisávamos está todo mundo capenga.

Os movimentos se acomodaram nos governos do PT?

Acomodaram. Não porque queriam. Existia uma lógica, não por maldade: o governo resolve e não queremos briga, vamos tentar a conciliação. Aquilo deixou uma marca de falta de mobilização, organização e estruturação dos movimentos muito grande. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.