Aliança de clérigo populista lidera resultados preliminares de eleição no Iraque

13/05/2018 | 21:15



A aliança do influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr lidera os resultados preliminares parciais da eleição no Iraque, informou neste domingo a comissão eleitoral do país, com informações de pouco mais da metade das províncias. O anúncio foi feito um dia depois que os locais de votação fecharam em todo o país. Os resultados de dez das 19 províncias iraquianas há foram divulgados, incluindo Bagdá e Basora.

Uma aliança de candidatos vinculados a grupos paramilitares xiitas do país está em segundo lugar, próxima dos resultados da coalizão líder, embora o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, tenha obtido resultados sem brilho em províncias com maioria xiita que eram as que o respaldariam.

A presença dos eleitores nas urnas foi baixa em um nível recorde. Essa foi a primeira eleição desde que o Iraque declarou vitória sobre o grupo terrorista Estado Islâmico e a quarta desde que a invasão encabeçada pelos Estados Unidos derrubou o governo de Saddam Hussein, em 2003. Fonte: Associated Press.