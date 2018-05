Roger lamenta novo revés contra arquirrival e elogia sistema defensivo corintiano

13/05/2018 | 19:26



O Palmeiras perdeu apenas dois jogos como visitante nesta temporada, ambos para o Corinthians na arena de Itaquera. Além do revés deste domingo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde foi superado pelo arquirrival no estádio alvinegro na primeira fase do Paulistão em uma derrota por 2 a 0.

Para o técnico Roger Machado, a postura tática montada pelo técnico corintiano Fábio Carille não permitiu que o Palmeiras conseguisse empurrar o rival para o seu campo de defesa, mesmo em desvantagem no placar.

"O Corinthians tira os espaços, se defende bem, e a partir desse momento começa a contra-atacar. Foi muito bem executado o plano de defesa do Corinthians. As nossas mudanças demoraram para entrar (surtir efeito) no jogo. Teve a bola no poste do Antônio Carlos, mas não criamos com lucidez, de forma coletiva, como nos outros jogos", analisou Roger, em entrevista coletiva.

"O Corinthians, quando sai na frente, usa a experiência de seus jogadores para diminuir o ritmo da partida. Não vi a minha equipe coletivamente no mesmo nível de outras partidas", completou o comandante palmeirense.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, em casa, pela Copa Libertadores. Já classificado às oitavas de final, o time palmeirense jogará com o objetivo de garantir a melhor campanha da primeira fase da competição.