Com gol nos acréscimos, São Paulo empata com Bahia e segue invicto no Brasileirão

13/05/2018 | 18:19



O São Paulo foi a Salvador com a expectativa de vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu, mas dentro das circunstâncias voltou com o empate por 2 a 2 com o Bahia na bagagem graças a um gol nos acréscimos. Com o resultado, o time do Morumbi chegou aos sete pontos, em cinco partidas disputadas, e continua sem perder no campeonato, no qual ocupa a 10ª posição.

Os dois times entraram em campo com um esquema semelhante, congestionando o meio de campo com muitos atletas e com um jogador de referência na frente. No caso do Bahia, com Edigar Junio, enquanto o São Paulo apostava em Tréllez. E desde o início o confronto foi pegado, com entradas duras, principalmente vindas do time da casa.

Só que em pouco tempo o Bahia marcou seu gol, quando Hudson chegou junto de Zé Rafael e o juiz marcou pênalti. Edigar Junio mandou no canto, Sidão quase pegou, mas o artilheiro do Bahia levou a melhor e comemorou. Pouco depois, Zé Rafael mandou uma bola na trave, quase marcando o segundo.

A partir daí, o São Paulo se encontrou mais em campo e quase fez com Nenê, que passou pelo goleiro e, quando era só tocar para o gol e comemorar, Everson salvou. O time do Morumbi até tomou um susto em chute de Elton, parado por ótima defesa de Sidão. Mas festejou aos 30, quando Nenê lançou Tréllez, que mandou de primeira e empatou.

A igualdade no marcador deu um certo alívio ao São Paulo, que reduziu o ritmo e numa desatenção da defesa acabou tomando o segundo gol. Em um lançamento de Elton, Élber desviou de cabeça e Edigar Junior chegou chutando de primeira. A bola desviou um pouco em Bruno Alves e Sidão não conseguiu defender.

Na volta do intervalo, o São Paulo começou buscando o empate enquanto o Bahia recuou e pouco produziu. Aos 6, Lucas Fernandes teve uma boa chance, chutando com perigo para fora. Mas foi só. Mesmo com o adversário apenas tentando segurar o resultado, a equipe paulista não conseguia engrenar.

O técnico Diego Aguirre ainda colocou Valdivia e Régis, a fim de ganhar mais poder ofensivo. Só que o time abusava dos erros e desperdiçava muitos passes na frente. Para piorar, corria grandes riscos nos contra-ataques do Bahia. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, até que Shaylon acertou um chute no ângulo, empatando a partida nos acréscimos.

Com o empate amargado no finalzinho do duelo, o Bahia ficou com cinco pontos, em 16º lugar, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ainda neste domingo, caso o Santos, que tem três pontos, vença o Paraná em duelo na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 x 2 SÃO PAULO

BAHIA - Douglas; João Pedro, Everson, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinicius (Régis), Zé Rafael e Élber (Mena); Edigar Junio (Kayke). Técnico: Guto Ferreira.

SÃO PAULO - Sidão; Militão (Régis), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê (Shaylon), Lucas Fernandes (Valdivia) e Everton; Tréllez. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Edigar Junio, aos 11 e 37, e Tréllez, aos 30 minutos do primeiro tempo; Shaylon, aos 47 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Dewson Freitas (PA).

CARTÕES AMARELOS - Élber, Everson, Lucas Fonseca, Gregore, Elton, Arboleda, Everton e Régis (SP).

RENDA - R$ 529.597,50.

PÚBLICO - 20.847 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).