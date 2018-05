Chanel Iman exibe o barrigão em ensaio

13/05/2018 | 17:11



Foi a vez de Chanel Iman, uma das angels da Victoria's Secret, derreter seus fãs ao publicar em seu Instagram com um clique exibindo o barrigão.

A morena fez um ensaio ao lado do maridão â??Sterling Shepard e o casal não esconde a felicidade com a chegada do bebê, na foto a beldade comentou:

Papai e mamãe mal podem esperar para te conhecer, revelou.