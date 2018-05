Deborah Secco rebate acusações e ainda dispara: - Tenho preguiça até para fazer sexo

13/05/2018 | 17:11



Nesta segunda-feira, dia 14, Deborah Secco estréia como a vilã Karola na nova novela das nove na Globo, Segundo Sol.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou sobre como será este trabalho, seu primeiro desde o nascimento da filha, Maria Flor.

- A Karola é cheia de nuances, exagerada. Parece bobinha, mas ela é má. Rouba um bebê e cria como se fosse dela. Tirar o filho de uma mãe é a pior maldade que alguém pode cometer. Após uma passagem de tempo, vira uma supermãe, terá um lado dramático com o filho. Faço cenas chorando de mentira e de verdade.

Quando questionada sobre as mudanças em sua vida após ser mãe, Deborah falou sobre a maior lição que aprendeu: como deixar de ser egoísta.

- Nunca escondi que o meu maior sonho era formar uma família. Lutei com todas as forças, sofri, me machuquei, errei, me expus. Agora entendi como é viver sem ser egoísta. Antes, vivia com o foco máximo em mim. Eu tinha uma necessidade grande de mostrar que era feliz.

A atriz também falou sobre declarações feitas por ela que acabam causando polêmica.

- Me acusaram de ter dito que a mulher é obrigada a transar com o marido mesmo sem vontade, fui chamada de machista. O que falei é que sou preguiçosa para malhar, acordar cedo, levar minha filha ao colégio e até para fazer sexo às vezes. Meu conselho para mulheres casadas e preguiçosas como eu é faça sexo com seu marido. Depois que começa fica uma delícia. É só esse start. Ninguém é obrigada a nada, meu amor. Eu só disse que a minha inércia é ruim para mim. Mas o que digo muitas vezes acaba sendo distorcido.