Museu busca verba para restaurar ossada de dinossauro

13/05/2018 | 17:00



O Museu Nacional acaba de lançar uma campanha de financiamento coletivo para restaurar o, o maior esqueleto de dinossauro da instituição, que completa 200 anos este ano. No final do ano passado, um ataque de cupins destruiu a base onde estava montado o exemplar do dinossauro.

O esqueleto completo era um dos maiores sucessos da exposição permanente do museu e foi visto por nada menos que um milhão de pessoas. A sala incluía uma detalhada pesquisa relacionada ao ambiente onde o animal vivia. O diretor do museu, Alex Kellner, espera arrecadar R$ 30 mil até junho para restaurar o esqueleto.

O dinossauro herbívoro viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. Media cerca de 13 metros de comprimento e podia pesar até nove toneladas. Os primeiros fósseis do animal foram encontradas na Serra da Boa Vista, a aproximadamente 45 quilômetros da cidade de Prata, na região conhecida como Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Após votação popular, passou a ser chamado também de Dinoprata, em homenagem ao município onde foi encontrado.