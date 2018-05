BBH: rali do dólar deve continuar, mas já há sinais de correção dos preços

13/05/2018 | 16:29



A disparada do dólar no mercado financeiro mundial ainda não chegou ao fim, mas uma correção nos preços pode estar a caminho, avalia o banco de investimento Brown Brothers Harriman & Co. (BBH). "Não estamos convencidos de que o terceiro grande rali do dólar desde Bretton Woods acabou. O principal gatilho para a alta, a divergência de políticas econômicas, permanece intacto", avalia relatório do banco, que tem sede em Nova York, neste domingo, 13.

Nos três últimos meses, o dólar só não subiu em uma semana, destaca o BBH. Entre as principais moedas do mundo apenas a libra, o iene e a coroa da Noruega se valorizam ante o dólar em 2018. A valorização mais pronunciada da moeda dos Estados Unidos tem se dado ante as divisas de mercados emergentes, sobretudo da Argentina, mas também do Brasil e Turquia. "Permanecemos com visão negativa para as moedas de emergentes", ressalta o relatório, destacando que as perdas devem continuar.

Apesar do rali do dólar não dar sinais de que vai parar, o BBH ressalta que sinais de uma "correção" nas taxas entre a moeda dos EUA e outras divisas pode estar a caminho. O euro, por exemplo, alcançou nos últimos dias a menor cotação ante o dólar desde o final de 2017, mas recuperou parte do terreno após dados da inflação dos EUA ficarem abaixo do esperado.

A valorização da moeda dos Estados Unidos começou em meio à mudança de expectativa dos agentes de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ter que subir os juros mais vezes que o inicialmente previsto. O BBH destaca que o mercado espera quatro elevações das taxas este ano pelo Fed. Inicialmente, a expectativa era de duas a três altas.