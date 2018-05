Erdogan diz que Reino Unido é aliado e parceiro estratégico da Turquia

13/05/2018 | 16:21



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, iniciou uma visita de três dias ao Reino Unido e elogiou o país neste domingo como "um aliado e parceiro estratégico, mas também um verdadeiro amigo". O líder turco deve se reunir com a rainha Elizabeth II e com a primeira-ministra britânica, Theresa May, na terça-feira.

Durante discurso em um fórum sobre as relações turco-britânicas, Erdogan observou que, em julho de 2016, o governo do Reino Unido rapidamente condenou uma tentativa de golpe contra ele e disse que "nunca esqueceremos essa solidariedade". O presidente turco afirmou que a cooperação bilateral entre os dois países cresceu, especialmente desde que consultas populares mudaram o sistema de governo da Turquia e abriram caminho para a saída britânica da União Europeia.

Os laços que se aprofundam são mais evidentes no comércio, disse Erdogan, com uma meta conjunta de aumentar o volume de comércio de US$ 16 bilhões para US$ 20 bilhões e um possível acordo livre comércio, que está em andamento. Ele citou a cooperação entre britânicos e turcos nas indústrias de defesa como um exemplo para empreendimentos futuros.

"Queremos continuar nossas relações econômicas como os governos da Turquia e do Reino unido, sem interrupções após o Brexit", disse Erdogan antes de sair de Istambul para Londres no domingo anterior. Erdogan também comentou que também discutiria questões regionais e internacionais com maio. Os tópicos incluem os últimos desenvolvimentos no Chipre, onde a Turquia e o Reino Unido atuam como garantidores e um "plano de ação conjunto" para o Oriente Médio, especialmente a Síria, o Iraque e o Irã. Fonte: Associated Press.